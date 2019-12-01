Aseguran fusil de alto calibre y armas largas en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 11:17:40

Guachochi, Chihuahua, a 19 de enero 2026.- Personal de seguridad federal aseguró un fusil Barret y seis armas largas durante un operativo realizado en el municipio de Guachochi, Chihuahua, de acuerdo con información oficial.

A través de un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las comandancias de la 11 Región Militar y 42 Zona Militar, informaron que un grupo de de uniformados de esa dependencia llevaron a cabo el aseguramiento mientras, realizaban patrullajes de vigilancia en la comunidad de Los Tuceros, perteneciente a la municipalidad mencionada.

En la acción incautaron lo siguiente:

6 armas largas.

Un fusil Barret, calibre 50 mm.

5 mil 321 cartuchos.

22 cargadores.

2 vehículos.

Además, Defensa indicó que los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.