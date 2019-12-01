Presencia permanente en Tanhuato tras apología del delito, afirma gobernador de Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 11:08:52

Morelia, Michoacán, a 19 de enero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que hay presencia permanente en el municipio Tanhuato, luego de que la semana anterior autoridades estatales y federales desactivaron una fiesta patronal en la que hubo apología del delito.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que se detectó la feria/festival en alusión a un grupo delictivo y personas armadas, por lo que se procedió a la neutralización de dicho evento que se llevaría a cabo en la comunidad de Tinaja de Vargas, del mencionado municipio.

Asimismo, apuntó que la presencia es permanente por la presencia de grupos delictivos en la frontera con el estado de Jalisco.

Fue el pasado 16 de enero cuando el gobierno del estado informó que elementos interinstitucionales desmontaron y aseguraron un castillo de fuegos artificiales con características de apología del delito, pues exhibía imágenes de un grupo delictivo, así como lonas impresas con fotografías de objetivos criminales, hechos ocurridos en mencionada localidad.