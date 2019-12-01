Familia de Gisela Gaytán acusa falta de información por parte de la Fiscalía de Guanajuato a dos años del crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 07:33:05

Celaya, Guanajuato, 6 de abril del 2026.– A dos años del asesinato de la excandidata a la presidencia municipal, Gisela Gaytán, su familia denunció públicamente la falta de comunicación por parte de la Fiscalía General del Estado, luego de que el titular de la dependencia afirmara recientemente mantener contacto con los allegados de la víctima.

Alejandra, hermana de Gisela, desmintió dichas declaraciones y aseguró que, desde el inicio del caso, ningún integrante de la familia ha sido informado directamente sobre los avances de la investigación.

“Como familia no estamos enterados de absolutamente nada. A nosotros la Fiscalía no nos ha dado información de estas investigaciones. Entonces, no sabemos nada más; lo único que sabemos es por medio de ustedes”, expresó.

La familiar indicó que han conocido detalles únicamente a través de medios de comunicación, lo que ha generado incertidumbre y molestia entre los allegados de la víctima. Asimismo, aclaró que en ningún momento han solicitado que se restrinja la información hacia la prensa.

“No tenemos ninguna otra información. No es algo que hayamos solicitado en ningún momento”, puntualizó.

Respecto a las declaraciones del fiscal, quien ha señalado avances e incluso ha mencionado que se ha hecho justicia en el caso, Alejandra consideró que aún no se puede hablar de resultados concluyentes.

“No se puede hablar de justicia cuando no existen sentencias para las personas detenidas y tampoco existe un autor intelectual. A dos años, no hemos recibido justicia”, afirmó.

Pese a ello, la familia reiteró su respeto hacia las autoridades y el proceso legal, al tiempo que manifestaron su confianza en que la Fiscalía actúe con honestidad para esclarecer el crimen.

En el marco de la conmemoración por el segundo aniversario luctuoso, Alejandra señaló que el recuerdo de su hermana permanece vigente y que continuarán alzando la voz para exigir justicia.

“Estamos aquí conmemorando la memoria de Gisela, una mujer excepcional. Seguiremos levantando la voz”, concluyó.