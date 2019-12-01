Familia de afectados por descarrilamiento del Tren Interoceánico presentan denuncia ante la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 07:44:33

Ciudad de México, a 6 de enero 2026.- Una familia que resultó afectada en el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 muertos y más de 100 heridos, presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el “delito de lesiones”.

Además llenaron una denuncia por “abuso de autoridad” contra los contratistas, señalados como responsables en el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre y que provocó la muerte de 14 personas.

El primer recurso legal fue presentado por el equipo legal de la familia, integrada por Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y el hijo de ambos, Alexis Iglesias Temích.

“Presentamos esta denuncia en representación de las víctimas con la finalidad de que puedan participar activamente en la investigación”, señaló el abogado Adrián Arellano.

Además, el litigante señaló que los afectados buscaron apoyo porque “no quiere dejar en el olvido este caso” que “hoy es viral, pero que el día de mañana, en unos meses se va a olvidar y la representación se va a quedar en un archivo” sin que se “advierta qué fue lo que sucedió”.

Por su parte, el padre de familia apuntó en una llamada telefónica que esta demanda es para “aquellos funcionarios que omitieron su trabajo y cedieron a la corrupción”.

En ese sentido, señaló que el resultado de las presuntas faltas es que su familia esté lesionada en un hospital con “carencia de insumos y personal poco sensible”

“Su servidor estuvo pernoctando como un indigente afuera del hospital durante dos días (…) Esta demanda es para llegar hasta las últimas consecuencias”, zanjó.