Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 14:13:42

Guadalajara Jalisco, A 25 de noiembre 2026.- Miguel Ángel Fong, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles informó que la escasez de agua y las fallas en el suministro de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) elevaron hasta 30% los costos operativos de los hoteles.

El representante explicó que los establecimientos deben pagar por el traslado, almacenamiento y filtración del agua para garantizar el servicio a sus huéspedes. Por ello, varios hoteles han recurrido a la compra de pipas, el cual su costo aumentó considerablemente.

De acuerdo con Fong, una pipa de 20 mil litros cuesta actualmente alrededor de 3 mil 500 pesos, cuando anteriormente su precio variaba entre mil 800 y 2 mil pesos.

Aunque por ahora los empresarios absorben estos gastos y mantienen sus tarifas, advirtieron que el precio del hospedaje podría aumentar si continúan los cortes de agua. Mientras tanto, han reforzado las medidas de ahorro y la capacitación de su personal para evitar afectaciones en el servicio.