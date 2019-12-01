Falso que Tren Interoceánico no contara con velocímetro: almirante Raymundo Morales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 11:53:22

Tijuana, Baja California, 30 de enero del 2026.- El secretario de Marina, almirante Raymundo Morales, afirmó que la falta de licencia del conductor y del maquinista del Tren Interoceánico corresponde a un tema administrativo y no fue la causa del descarrilamiento.

El almirante señaló que las investigaciones continúan y rechazó la versión difundida por una universidad privada, la cual aseguraba que el tren no contaba con velocímetro ni con comunicación con la central.

“La FGJ lleva las investigaciones, aparentemente o todo indica que algunas licencias estaban vencidas; la licencia es responsabilidad del usuario, desde la empresa del ferrocarril se les da las facilidades para actualizar, pero se tienen que hacer las investigaciones en tema administrativo, pero no es la causa del descarrilamiento”, declaró desde la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Lo del velocímetro es falso, la FGJ hizo un peritaje con expertos; hay que aclarar que no están acabadas las investigaciones”, sentenció.

Morales subrayó que esa información es incorrecta y reiteró que será la investigación oficial la que determine las causas del incidente.