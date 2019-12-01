Fallecieron 37 personas en el país por lluvias

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2025.- Las intensas lluvias que han azotado distintas regiones del país durante los últimos días han dejado un saldo de 37 personas fallecidas en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, de acuerdo con el reporte más reciente del Gobierno de México, emitido a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Las autoridades federales informaron que las labores de atención y auxilio a la población continúan de manera conjunta con los gobiernos estatales y municipales, además de la participación activa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

De los decesos confirmados, 22 corresponden a Hidalgo, nueve a Puebla, cinco a Veracruz y uno a Querétaro. Las autoridades locales mantienen contacto con las familias de las víctimas para brindar el apoyo necesario.

El Sistema Nacional de Protección Civil concentra sus esfuerzos en 117 municipios de cinco entidades, donde se reportan las mayores afectaciones. Además, se trabaja en el restablecimiento de los servicios básicos y en la rehabilitación de caminos, energía eléctrica y suministro de agua potable, con el fin de garantizar condiciones mínimas de bienestar a las comunidades más golpeadas por el temporal.