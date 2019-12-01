Fallece Ricardo Rubí Bustamante, referente del sector empresarial en Michoacán

Fallece Ricardo Rubí Bustamante, referente del sector empresarial en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 12:16:46
Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2025.- El empresario michoacano Ricardo Rubí Bustamante falleció este viernes, informó el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM).

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Rubí Bustamante fue una figura destacada tanto en el ámbito privado como en el servicio público.

Actualmente se desempeñaba como director de Servicios Generales del Gobierno de Michoacán, dentro de la Secretaría de Finanzas y Administración, encabezada por Luis Navarro, quien reconoció en él a un colaborador “capaz, entregado y con resultados”.

A lo largo de su carrera, Rubí Bustamante dirigió el Fondo Industrial de Michoacán durante el gobierno de Leonel Godoy, y previamente presidió organismos empresariales como el CCEEM, la Canaco Morelia, la Coparmex Michoacán y fue consejero nacional de la Concanaco.

En el sector privado, lideró la empresa de mensajería Serviposteo, que generó miles de empleos en la entidad. Además, impulsó un programa de intercambio académico con China, iniciado durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel, mismo que posteriormente se replicó a nivel nacional.

Rubí Bustamante también fue uno de los detenidos durante el denominado “Michoacanazo”, operativo federal que en 2009 derivó en la captura de 27 funcionarios estatales y municipales. Fue absuelto y liberado en mayo de 2010 al no encontrarse pruebas en su contra.

