Fallece Manuel Lapuente, histórico del futbol mexicano, a los 81 años

Ciudad de México, 25 de octubre de 2025.- El ex futbolista y director técnico Manuel Lapuente Díaz, una de las figuras más destacadas en la historia del futbol mexicano, falleció a los 81 años a consecuencia de una neumonía que deterioró su estado de salud en los últimos días.

Lapuente, originario de Puebla, dejó una huella imborrable en el balompié nacional tanto como jugador como entrenador. En su etapa como técnico alcanzó el máximo logro de la Selección Mexicana al conquistar la Copa Confederaciones de 1999, además de dirigir al representativo nacional en el Mundial de Francia 1998, donde el Tri llegó hasta los octavos de final.

Durante su trayectoria en los banquillos obtuvo 11 títulos con distintos equipos, entre ellos Puebla, Necaxa y América. Fue campeón de Liga con Puebla en la temporada 1982-1983, con Necaxa en 1994-1995 y con América en el Verano 2002. También ganó la Copa Oro en 1998 y la Copa Confederaciones en 1999 con la Selección Mexicana.

Considerado un estratega disciplinado y de carácter fuerte, Manuel Lapuente marcó una época en el futbol nacional y formó parte de una generación de técnicos que llevaron a México a consolidarse en el ámbito internacional. Su legado permanecerá como uno de los más exitosos en la historia del deporte mexicano.