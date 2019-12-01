Fallece el secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía

Fallece el secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 22:11:40
Ciudad de México, a 27 de febrero de 2026.- Este viernes trascendió el deceso del Gerardo Jiménez Aguado, quien se desempeñaba actualmente como Secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía.

La noticia fue confirmada a través de redes sociales, por el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard.

“Lamento compartirles que, desgraciadamente, falleció Gerardo Jiménez Aguado, actual Secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía. Mi sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz”

Fue en abril de 2025, cuando Gerardo Jiménez llegó al cargo en la Secretaría de Economía, cuya principal función era asegurar la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la coordinación institucional.

 

Noventa Grados
