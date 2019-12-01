Fallece alcalde San Pedro Garza García, Nuevo León tras enfrentar una lucha contra el cáncer  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 08:50:11
San Pedro Garza García, Nuevo león, a 23 de septiembre de 2025.- El acalde con licencia de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, perdió la vida a los 75 años de edad tras enfrentar una lucha contra cáncer de pulmón.

La noticia fue confirmada por el panista Roberto Gil Zuarth, quien compartió sus condolencias a través de redes sociales.

“Descanse en paz. Un abrazo solidario a su familia, colaboradores y amigos. Nos deja un bravo del Norte”, escribió.

Fue el pasado 15 de septiembre, cuando el presidente municipal solicitó licencia de su cargo, ante los problemas de salud que enfrentaba por mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones, con el que fue diagnosticado en enero pasado, el cual le imposibilitaba caminar y respirar por sí mismo.

Durante la conferencia de prensa que dio, había anunciado que la licencia era por 15 días, ya que sería sometido a un tratamiento, posteriormente regresaría a presentar su informe de gobierno y el 1 de octubre haría su renuncia definitiva, debido a que no se encontraba en condiciones físicas para continuar en el mandato.

Cabe resaltar que Fernández Garza fue alcalde de San Pedro por cuatro ocasiones, en los periodos 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y por último en 2024, cuando volvió a ganar las elecciones. También, fue senador de la República por Nuevo León durante las legislaturas LVI y LVII del Congreso de la Unión, de 1994 a 2000.

 

 

