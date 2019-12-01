Expresa Alejandro Moreno su respaldo a Carolina Viggiano ante persecución del gobierno de Menchaca

Expresa Alejandro Moreno su respaldo a Carolina Viggiano ante persecución del gobierno de Menchaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 22:02:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2025.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, expresó todo su respaldo a la senadora y Secretaria General de este instituto político, Carolina Viggiano, ante la que calificó como “vil persecución política orquestada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca” en su contra.

Advirtió que al PRI “no nos van a doblar. Carolina no está sola. Tiene mi respaldo total y el de un partido que no se rinde, que trabaja y que seguirá defendiendo a quienes hoy son víctimas de un gobierno que perdió todo sentido de justicia”.

Tras asegurar que la senadora es “una mujer firme y valiente”, el dirigente nacional del tricolor sostuvo que a Morena no le basta con su incapacidad e ineptitud para gobernar, sino que, además, ahora “usan el poder para intentar callar a quienes representamos la verdadera oposición en este país”.

En un mensaje publicado en redes sociales, el Presidente Alejandro Moreno dijo que el gobernador Menchaca “actúa como un cobarde, que busca intimidarla porque no soporta que le diga la verdad”. 

En ese sentido, señaló que “Morena fracasó en Hidalgo y, por eso, montan este circo para esconder su mal gobierno. ¡Así gobierna el narcopartido de cuarta!”.

Lo anterior, luego de que la senadora Carolina Viggiano informó que la fiscalía estatal, bajo las órdenes de Menchaca, la citó a declarar en calidad de testigo de la llamada “Estafa Siniestra”, cuando Morena mantiene como embajador al ex gobernador Omar Fayad, quien, en todo caso, debería ser el requerido.

Al respecto, el senador y Presidente Nacional del PRI dijo que mientras el pueblo exige seguridad, los morenarcos prefieren solapar al crimen organizado antes que enfrentarlo. “En vez de atender los graves problemas de violencia, persiguen a quienes se atreven a levantar la voz. Ese es su estilo: abuso, miedo y autoritarismo”, argumentó.

Adelantó que los priistas “denunciaremos en México y ante organismos internacionales a este corrupto gobernador de Hidalgo”, y previó que México no avalará la narcodictadura terrorista y comunista de Morena.
Por su parte, la senadora Carolina Viggiano indicó que el citatorio es ilegal, ya que ni número de oficio tiene, pero dejó en claro que “no les tengo miedo, y los voy a enfrentar, con integridad y valor, como siempre lo he hecho. Seguiré siendo crítica y fiel a mis principios. No me va a intimidar”.
Expuso que como no saben investigar, en Hidalgo “ahora quieren que yo les haga el trabajo”, al tiempo que afirmó que claramente se trata de un uso faccioso de la fiscalía para acosarla, porque es una opositora que denuncia las omisiones, deficiencias y errores de un gobierno sin rumbo, que todos los días traiciona lo que juró combatir.

Dijo que si van a girar citatorios, como han señalado las autoridades de Hidalgo, lo cierto es que hasta ahora no se ha conocido que haya llegado alguno a la embajada “ubicada en el primer mundo”.

Además, agregó que el propio titular del ejecutivo estatal ha salido a decir que no hay investigaciones en contra del ex gobernador, responsable directo de la administración pública de donde surgió la “Estafa Siniestra”, llamada así por el gobierno de Menchaca.

Adicionalmente, destacó que el procurador politizó y violó la secrecía de la investigación al dar a conocer ante medios de comunicación, acompañado por el vocero del gobernador, del citatorio que le estaban haciendo, incluso antes de que ella conociera del asunto.
---000---

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arde el conflicto entre Jalisco y Sinaloa: Difunden video de un hombre siendo ultimado con un lanzallamas
Ataques armados en Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, Guanajuato, dejan una persona sin vida y dos lesionados
Cae en Tonalá, Jalisco, sofisticada red que ocultaba estupefacientes en maquinaria industrial; hay nueve detenidos
Niega jueza federal descongelar las cuentas bancarias de hijo de presunto líder de grupo delictivo que opera en Tabasco
Más información de la categoria
Inaugura Mauricio Kuri la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2025 
Se oponen habitantes de Pisaflores, Hidalgo a que alcalde suplente tome el cargo
Tepalcatepec clama por ayuda: habitantes viven acosados por el mayor cartel de Michoacán, entre patrullas clonadas, silencio forzado y miedo a protestar este 15 de noviembre
Inicia “Festival Nacional de Muñecas Artesanales” en Amealco, Querétaro
Comentarios