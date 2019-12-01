Expo Fest “Por Amor al Maratón Puebla 2025” reúne a miles de corredores

Expo Fest “Por Amor al Maratón Puebla 2025” reúne a miles de corredores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 22:52:44
Puebla, Puebla, 22 de Noviembre de 2025.- Con éxito se lleva a cabo la Expo Fest “Por Amor al Maratón Puebla 2025”, instalada en el Salón Fuerte de Loreto dentro del Centro Expositor, punto de encuentro al que han acudido miles de corredoras y corredores para recoger sus kits deportivos tras completar su proceso de inscripción a la justa atlética más importante de la entidad.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud, dirigido por Gaby “La Bonita” Sánchez, en acciones coordinadas con el comité organizador y patrocinadores, busca consolidar al Maratón Puebla 2025 como uno de los mejores del país.

La titular del Deporte en la entidad se hizo presente en el recinto a recoger su kit. Durante su visita, invitó a las y los poblanos a sumarse a esta gran fiesta deportiva, ya sea con su participación en alguna de las distancias o al salir a las calles para animar y apoyar a las y los competidores, con el fin de fortalecer el espíritu comunitario que caracteriza al evento.

La Expo Fest también ofrece un área de stands con productos de patrocinadores oficiales, así como diversos artículos para mejorar la práctica deportiva, lo que permite a las y los corredores prepararse de forma integral para la competencia.

El Maratón de Puebla se efectuará este domingo en punto de las 6:30 horas, el cual, reunirá a atletas locales, nacionales e internacionales en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros 195 metros, en rutas que involucran a los municipios de la capital poblana, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso con la promoción del deporte y la actividad física, impulsa eventos que fomentan la convivencia, la salud y el orgullo por participar en la carrera más emblemática de la entidad.

