Explosión en bazar navideño de Teoloyucan deja 11 personas lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 21:03:21

Teoloyucan, Estado de México, 20 de diciembre de 2025.– Una explosión registrada la tarde de este sábado en el Bazar Navideño 2025, instalado en el Jardín Municipal Bicentenario, dejó como saldo al menos 11 personas lesionadas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el incidente ocurrió en un puesto de alimentos, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, Protección Civil y personal médico para atender a los afectados.

Las autoridades detallaron que cuatro personas fueron atendidas en el DIF Central, mientras que el resto de los lesionados fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS para recibir atención especializada. Hasta el momento, el estado de salud de los heridos se mantiene bajo reserva, y no se ha confirmado si entre ellos se encuentran menores de edad.

Tras el percance, el gobierno municipal informó que se brinda seguimiento médico y apoyo a las personas afectadas. Asimismo, como medida preventiva, se determinó suspender de manera temporal la autorización de puestos de comida que utilicen tanques de gas o materiales inflamables dentro del jardín municipal, hasta nuevo aviso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión, al tiempo que exhortaron a la población y comerciantes a respetar las disposiciones de seguridad para evitar riesgos durante las actividades decembrinas.