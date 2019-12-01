Explosión causa conato de incendio en Starbucks de Morelia

Explosión causa conato de incendio en Starbucks de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 12:20:24
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Morelia, Michoacán, 18 de marzo del 2026.- Una explosión que causó un conato de incendio registrado al interior de una sucursal de Starbucks provocó la movilización de cuerpos de emergencia en la ciudad de Morelia.

El incidente ocurrió la mañana de este miércoles, en un establecimiento ubicado sobre la Calzada La Huerta, a donde arribaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán y policías locales tras recibir el reporte.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 10:55 horas, cuando trabajadores realizaban labores de mantenimiento a un transformador de energía eléctrica dentro del negocio.

Durante estas tareas, el equipo presentó una explosión que generó fuego y humo, lo que alertó a empleados y clientes, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Al arribar al sitio, los bomberos inspeccionaron las instalaciones y confirmaron que la situación ya había sido controlada, sin que se registraran daños en el inmueble.

 

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