Ex abogada de Joaquín Guzmán denuncia a activista y 14 medios por "violencia política"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 07:25:13

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 20 de agosto 2025.- Silvia Rocío Delgado García, ex abogada del líder criminal Joaquín Guzmán Loera, denunció por violencia política al activista Miguel Meza, quien evidenció sus presuntos vínculos con el crimen organizado durante las campañas judiciales, según informó el propio denunciado.

Migue Meza, abogado de profesión, e integrante de la organización civil Defensorxs, advirtió en un comunicado, difundido en sus redes sociales, que tuvo conocimiento de una acusación en su contra por violencia política, interpuesta por la jueza penal electa en el estado de Chihuahua.

El recurso fue interpuesto ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEECH), dependencia que además le dio sus datos personales a la próxima jueza penal, acusó el activista.

“Lo más preocupante: el IEECH no solo inició una investigación de más de 800 páginas en mi contra. También solicitó a Meta, al SAT (fisco) y a mi compañía telefónica que entregara mis datos personales”, advirtió.

Además, según el activista, Rocío Delgado también denunció por los mismos motivos a los directores de 14 medios.