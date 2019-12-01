Evacúan hospital en Celaya tras reacción química que ponía en peligro a la gente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 11:19:36
Celaya, Guanajuato, 22 de septiembre de 2025. – La mañana de este lunes se registró la evacuación de pacientes y personal médico en una clínica ubicada sobre el bulevar El Sauz de la ciudad de Celaya, Guanajuato, luego de que se reportara el derrame de sustancias que generó una reacción química peligrosa para quienes se encontraban al interior del inmueble.

De acuerdo con información de Protección Civil y Bomberos, la situación ocurrió en el área de hemodiálisis, donde durante labores de limpieza se mezclaron accidentalmente dos sustancias, lo que generó una reacción tóxica.

Por protocolo de seguridad, se procedió al desalojo inmediato del inmueble, sin que se reportaran personas afectadas.

Más tarde, autoridades confirmaron que el lugar estaba fuera de peligro, por lo que personal y  pacientes pudieron regresar y reanudar las actividades médicas con normalidad.

