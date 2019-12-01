Ciudad de México, 23 de noviembre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias a las familias de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida en el operativo en Guasave, Sinaloa, en el que se detuvo a 16 personas, entre ellas, a Fausto “N”, alias el “Chapo Isidro”, y se aseguraron 28 armas, lo cual, destacó, es resultado de una Estrategia de Seguridad que está funcionando para pacificar el estado.

“Es una estrategia, no es un operativo aislado, es una estrategia que definimos desde que entramos al Gobierno y que está dando resultados. Y el resultado más evidente es la disminución de los homicidios dolosos en todo el país, en Sinaloa a partir de la detención de uno de los delincuentes de este episodio que ocurrió de ruptura de un grupo delincuencial, generó una ola de violencia que ha tenido sus picos en estos dos años, poco más de dos años y la decisión que tomamos primero es proteger a la población por encima de todo (...)

“El objetivo es fortalecer las instituciones de seguridad del estado de Sinaloa y al mismo tiempo mantener la presencia federal para la protección de la población y la detención de objetivos que generan violencia. Recuerden que el interés primordial del Gobierno de México es disminuir la violencia, garantizar la paz y la seguridad para las y los mexicanos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen enormes capacidades; por ello, planearon y realizaron la operación, en tanto que con el Gobierno de Estados Unidos la coordinación se basa en materia de inteligencia de acuerdo con los cuatro principios establecidos para la colaboración entre México y Estados Unidos: respeto a la soberanía y la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

Señaló que el reforzamiento de la seguridad en Sinaloa se complementa con los programas de Atención a las Causas, cuya finalidad es mantener a las y los jóvenes alejados de los grupos delictivos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que derivado de los esfuerzos en Sinaloa, del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026 han sido detenidas 4 mil 200 personas generadoras de violencia, se han asegurado 7 mil 400 armas de fuego, un millón 600 mil cartuchos y 38 mil 400 cargadores, más de 150 toneladas de droga —entre ellas mil 300 kilos y 2 millones 300 mil pastillas de fentanilo—; además, se han inhabilitado 2 mil 627 laboratorios y áreas de concentración.

Puntualizó que, por instrucciones de la Presidenta para continuar con el reforzamiento de las actividades de seguridad, se entregarán más de 150 vehículos, entre ellos, 90 patrullas, 14 camionetas tácticas blindadas y 10 camionetas blindadas; además cada corporación recibirá una Unidad Águila y se instalarán 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas. Adicionalmente, el Gabinete de Seguridad se trasladará mañana al estado.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que la Operación Centella comprobó una vez más la fortaleza del Estado mexicano, se cumplió la misión de debilitar a la cúpula de un grupo delincuencial sin causar daños a la población y respetando los derechos humanos en todo momento.

Recordó que en el operativo fueron detenidos Fausto “N”, alias el “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva, quien cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud y una orden de extradición a los Estados Unidos de América por asociación delictiva; además de que se encuentra en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI; así como Germán “N”, alias “Serafín”, su primo y segundo al mando de la organización criminal; José Luis “N”, su cuñado y operador financiero; y Pánfilo “N”, primo y operador logístico. Además, durante esta acción y otras consecuentes fueron detenidas otras 12 personas integrantes de esta organización delictiva, sumando un total de 16 detenidos.

Detalló que para la detención se integró una fuerza operativa con tres componentes: el terrestre, integrado con 47 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército “Murciélagos” y de la Guardia Nacional “Lobos”; 128 de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 106 de tropas regulares de infantería y artillería; y 80 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Policía Estatal de Sinaloa. El aeromóvil, compuesto con 5 helicópteros UH-60 Black Hawk y un helicóptero EC-725 Cougar, todos artillados. Y el componente aéreo, que se integró como reserva estratégica con 5 aviones T-6C Texan, 2 aeronaves de transporte pesado y una plataforma aérea IVR de la Fuerza Aérea Mexicana.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que, como parte de la estrategia en el estado, esta dependencia mantiene un despliegue estratégico de 3 mil 200 elementos navales, 266 vehículos, 23 motocicletas, 10 buques, 13 embarcaciones, 4 helicópteros, 3 aviones, 2 sistemas aéreos no tripulados y 15 drones.