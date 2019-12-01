Estoy convencida de que estrategia de seguridad dará resultados, afirma Sheinbaum desde Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 13:01:17

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de enero del 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo estar convencida de que la estrategia de seguridad implementada por su gobierno habrá de dar resultados, pues el número de homicidios ha disminuido 40 por ciento en todo el país desde el inicio de su administración.

En su visita a Michoacán, la mandataria mexicana señaló que más violencia no lleva a nada, al referirse a la estrategia de seguridad, por lo que consideró que para la pacificación es prioritario disminuir la impunidad y seguir con la atención a las causas, con una estrategia integral que dará resultados, reiteró.

Explicó que sos brazos los que atienden la inseguridad: la atención a las causas, es decir, que ningún joven se acerque a un grupo delictivo, ni lo consideren como una opción de futuro, pues es más bien un futuro de cárcel y infortunios.

“Hay delitos que nos afectan mucho”, reconoció al hablar de Michoacán.

En este sentido, Claudia Sheinbaum apuntó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla acciones integrales como la electrificación del estado, más beneficiarios Jóvenes Construyendo el Futuro, internet gratuito, agua potable, planes de justicia para los pueblos originarios, más hospitales y viviendas, ente otros.

“Estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y fortaleciendo la estrategia de seguridad”, subrayó al reiterar que se aplican todos los esfuerzos para la pacificación.