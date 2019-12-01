Estaría preparando Luisa Alcalde su salida de la dirigencia nacional de Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 20:45:01

Ciudad de México, a 21 de abril de 2026.- En medio de versiones que han comenzado a circular con fuerza dentro de Morena, se perfila un posible relevo en la dirigencia nacional del partido, lo que marcaría un nuevo ajuste en su estructura interna.

De acuerdo con fuentes al interior del instituto político, Luisa Alcalde estaría preparando su salida de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, cargo que asumió en septiembre de 2024. Incluso, se menciona que podría emitir un mensaje público en breve para confirmar su decisión.

Paralelamente, en la Secretaría del Bienestar, funcionarios de distintas áreas anticipan la eventual salida de su titular, Ariadna Montiel, quien, según estas versiones, se integraría a la dirigencia del partido. Ante este escenario, personal de la dependencia ya prepara documentación para un posible proceso de entrega-recepción.

En caso de concretarse la renuncia de Alcalde, la conducción provisional del partido recaería en Carolina Rangel Gracida, quien asumiría de manera interina la presidencia del CEN y tendría la tarea de convocar al Consejo Nacional, órgano encargado de designar a la nueva dirigencia.

Hasta el momento, Morena no ha emitido una postura oficial frente a estas versiones. Por su parte, Alcalde únicamente ha mantenido actividad en redes sociales relacionada con contenidos del partido, sin hacer referencia directa a los cambios que, según distintos militantes, podrían anunciarse en las próximas horas.