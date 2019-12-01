Estalla huelga en la Universidad de Sonora; acusan conflicto legal en proceso formal de emplazamiento

Estalla huelga en la Universidad de Sonora; acusan conflicto legal en proceso formal de emplazamiento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 08:40:19
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Hermosillo, Sonora, a 17 de abril 2026.- El Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus) de la Universidad de Sonora votó a favor de suspender labores, en medio de un conflicto legal que había dejado sin efecto el proceso formal de emplazamiento.

Los empleados de la institución académica colocaron banderas rojinegras en accesos y salidas de las instalaciones. 

Por lo anterior, desafiaron la resolución del juez A del Primer Tribunal Laboral del Distrito Judicial 1, quien ordenó archivar de manera total y definitiva el expediente promovido por el gremio.

No obstante, la dirigencia sindical calificó el fallo como ilegal, arbitrario y sin sustento jurídico; además de que anunció la impugnación inmediata de la resolución.

El secretario general del Steus, Alejandro Manzanares Morales informó que la notificación judicial fue recibida el 15 de abril a las 14:35 horas.

En ese sentido, el representante sindical argumentó que el organismo cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, incluyendo la presentación en tiempo de la revisión contractual y la entrega del pliego petitorio.

Sin embargo, el tribunal argumentó una supuesta omisión formal al considerar que el sindicato debió especificar en qué campus estallaría la huelga, criterio que el gremio rechazó al señalar que la Universidad de Sonora es una sola entidad jurídica y que la suspensión abarcaría a toda la institución.

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