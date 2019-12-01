Estalla denuncia por corrupción, despojo e intimidación en Tlalpan, Ciudad de México; Gabriela Osorio incumple permisos formales en vía pública

Tlalpan, Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- La lideresa de comercio en vía pública Estela Montes de Oca González denunció públicamente actos de corrupción, abuso de autoridad, incumplimiento de acuerdos oficiales, el despojo ilegal de espacios de trabajo y traición política por parte del director de Gobierno y Vía Pública de la Alcaldía Tlalpan, Juan Pablo Tlatempa, así como la omisión y falta de respuesta de la titular de la demarcación, Gabriela Osorio, al no respetar un permiso formalmente otorgado para la instalación de la romería en la calle Homún, entre Tetiz y Chicoasén, en la colonia Pedregal de San Nicolás.

Montes de Oca González afirmó contar con un permiso de romería (adjunto) debidamente ingresado por Ventanilla Única, pagado y firmado por la propia Alcaldía, vigente del 5 al 6 de enero, documento que —subrayó— fue autorizado por el entonces subdirector de Gobierno, Erick Iván Flores Haro, ante la ausencia del área de Giros Mercantiles.



Sin embargo, acusó que Juan Pablo Tlatempa permitió de manera irregular la invasión de más de 15 espacios que forman parte de dicho permiso, entregándolos a personas cercanas a él, sin procedimiento administrativo alguno y violentando un acuerdo oficial firmado por la propia autoridad de gobierno en Tlalpan, que encabeza Gabriela Osorio.



Juan Pablo Tlatempa tiene varias denuncias públicas por sus abusos de poder, además de presuntos actos de corrupción, que contrastan con la narrativa de limpieza institucional traída y llevada en sus mensajes políticos por la alcaldesa.



“Ayer por la tarde, cuando todavía no terminábamos nuestras actividades, sus conocidos ya estaban colocando carpas dentro de mis espacios. Yo tengo un voucher pagado a la alcaldía y un permiso firmado. Exijo que se respete lo que la propia alcaldía autorizó”, declaró.



La lideresa denunció que los espacios fueron asignados de manera discrecional a personas que ni siquiera pertenecen al partido Morena, identificando directamente a Edna Edith Becerril Popoca y Alberto Cruz Solano, a quienes señaló como beneficiarios de este trato preferencial.



“No se vale que después de 27 años organizando esta romería, siendo fundadora de este tianguis, hoy se me desconozca para beneficiar a priistas que nunca han tenido derechos aquí”, afirmó.



Estela Montes de Oca González también denunció actos de intimidación, presencia policial para amedrentarla y amenazas directas por parte de personas vinculadas al director de Gobierno y de los invasores de sus espacios, hechos que la obligaron a solicitar apoyo policiaco, mismo que —aseguró— terminó favoreciendo a los grupos contrarios.



“No soy delincuente. Lo único que queremos es trabajar de manera honesta y legal. No se puede usar a la policía para intimidar a quien exige que se cumpla la ley”, sostuvo.



La lideresa aclaró que su denuncia pública no busca fabricar delitos, sino defender derechos adquiridos y documentados.



Responsabilidad de la Alcaldía

González Montes de Oca recordó que existieron mesas de trabajo previas con la Dirección de Gobierno, donde quedó claro respetar los espacios tradicionales de su organización, compromisos que —acusó— hoy están siendo ignorados, porque a diferencia de lo dicho por Tlatempa, no hubo firma de acuerdos que permitieran la instalación de otras personas ajenas a su organización



“Apoyé a la alcaldesa en su campaña, llevé a mi gente a sus eventos como su reciente informe de gobierno, cumplí cuando se nos pidió respaldo. Hoy, cuando pedimos que se respete un acuerdo firmado, simplemente nos dan la espalda”, señaló, luego de señalar que Gabriel Osorio, la alcaldesa a quien apoyó, no le responde el teléfono.



Finalmente, advirtió que de no haber una solución inmediata, se verá obligada a proceder legalmente contra el director de Gobierno y la titular de la Alcaldía, al considerar que la violación del permiso y el despojo de espacios constituyen faltas administrativas graves.



“Estoy tratando de ser mesurada, pero si no queda de otra, acudiré ante las autoridades competentes. Aquí hay documentos, pagos y 27 años de trabajo que nos respaldan”, concluyó.