Está "muy cerca" acuerdo comercial entre México y EEUU, asegura Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 13:19:12

Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su administración está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, para reducir los aranceles a la industria automotriz, el acero y el aluminio.

“Pues ya estamos muy cerca. Todavía hay algunos temas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo las tarifas que tenemos hoy con los aranceles que pesan hoy sobre vehículos y acero y aluminio y que no haya más aranceles. Ese es nuestro objetivo”, señaló la mandataria mexicana.

Además, la gobernante explicó que la Unión Americana ha planteado propuestas que contemplan reducciones arancelarias a cambio de determinadas solicitudes a México, aunque reconoció que todavía existen diferencias sobre algunas de esas condiciones, las cuales no precisó.

No obstante, destacó la disposición de EEUU para alcanzar un entendimiento. Por otra parte advirtió que México no aceptará compromisos contrarios a su Constitución y sus leyes ni medidas que afecten la economía nacional o el empleo.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal se dan luego de que durante un mitin en Kansas, su homólogo Donald Trump mencionó que ambos países están próximos de cerrar un “gran” acuerdo comercial que permitiría reducir considerablemente el déficit estadounidense con México.