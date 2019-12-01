Espera Sheinbaum que próxima semana la Sener y SICT tengan lista la regulación sobre seguridad en transporte de gas LP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 10:31:18

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que espera que para la próxima quede lista la regulación para fortalecer la seguridad en el transporte de gas LP.

Para ello, dijo que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, ya se encuentran trabajando.

También aseguró que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, pondrá mayor regulación en el tema.

Esto, derivado del accidente en el Puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde se volcó una pipa de gas LP, mismo que dejó 94 personas heridas y 9 fallecidos hasta el momento, por lo que la jefa del Ejecutivo, insistió en que será con lo peritajes que se puedan determinar las resoluciones sobre el suceso.