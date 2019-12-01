Escándalo en Oaxaca: Salomón Jara, mandatario morenista, tiene un sinfín de familiares trabajando en su Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 08:11:23

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 22 de septiembre del 2025.- El gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ha sido acusado de colocar en diversos puestos de su administración, del Congreso local, así como de ayuntamientos y órganos autónomos a sus familiares, desde hermanos hasta sobrinos.

Tal es el caso de Noé Jara Cruz, hermano del mandatario, quien acaba de ser nombrado como secretario de Gobierno y Territorio en el ayuntamiento de la capital oaxaqueña.

Diversos medios locales han dado seguimiento al tráfico de influencia que ha sido una constante durante los tres años de gobierno de Jara al frente de Oaxaca, periodo en el que sus familiares han sido favorecidos para ocupar puestos públicos.

Ejemplo de ello es su hija Bxido Jara Bolaños, quien es secretaria de Pueblos Originarios del Comité Ejecutivo Nacional del partido guinda, mientras que su hermano de nombre Shabin es secretario de Organización del Comité Directivo Estatal de Morena, instituto político que es liderado por Manuel Navarro Jara, sobrino del gobernador.

Así mismo, Shunaxhi-Nabaany Magdalena Jara Bolaños, hija del mandatario oaxaqueño había sido nombrada encargada de la delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sin embargo, renunció al cargo cuatro meses después.

El tema no termina ahí, dado que el secretario de Infraestructura y Comunicaciones es Carlos Vichido Hernández, quien es esposo de su sobrina Daniela Jara Carrasco; mientras que la esposa de su hijo Shabin es diputada local y su cuñado se le dio el cargo de director del Monte de Piedad estatal.

Sobrinos también fueron favorecidos, ya que Sara Mariana Jara Carrasco fue puesta a cargo de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Oaxaca, no obstante, recientemente fue nombrada secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; Irving López Sánchez es actualmente coordinador de Giras y Protocolo en el gobierno de la entidad.

Además, Katia Bolaños Flores, sobrina de la esposa del gobernador y presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Irma Bolaños, tiene el cargo de directora de Licencias de la Secretaría de Movilidad; otra de sus sobrinas Sheila Bolaños, tiene el puesto de directora de Administración y Finanzas en el DIF.

En la Secretaría de Salud laboran otros familiares del político morenista, una vez que Lorena Rodríguez Bolaños es directora de Innovación y Ricardo López Ríos, cuñado de la nuera del mandatario, es el director de la Niñez Oaxaqueña.

Ante las acusaciones surgidas en contra de su gestión, Salomón Jara Cruz aseguró que son falsas, a pesar de las evidencias evidentes de nepotismo y tráfico de influencias, situación que la ciudadanía ha condenado en diversos espacios públicos.