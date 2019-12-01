Escándalo en “La Muralla” de la FGR: Alcohol, indisciplina y caos sacuden centro de capacitación

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2026.– Lo que debía ser un espacio de formación bajo estrictos valores institucionales terminó envuelto en polémica, luego de que un video difundido en redes sociales exhibiera escenas de presunto desorden, indisciplina y conductas inapropiadas dentro del Centro de Capacitación Complejo “La Muralla”.

De acuerdo con la propia Fiscalía General de la República, el incidente se originó cuando un grupo de cursantes —ajenos a la institución— regresó en aparente estado de ebriedad tras acudir a una actividad en un centro de hospedaje cercano. Sin embargo, lo que ocurrió después encendió las alarmas: comportamientos fuera de control dentro de las instalaciones que, se supone, deben regirse por disciplina y orden.

Fuentes señalan que el área de dormitorios se convirtió en el epicentro del escándalo. Elementos del Servicio de Protección Federal tuvieron que intervenir de inmediato para contener la situación, enfrentando momentos tensos con al menos dos participantes que, en distintos episodios, desobedecieron instrucciones y protagonizaron actos que ya son objeto de sanciones internas.

Aunque la versión oficial intenta acotar los hechos a “conductas inapropiadas” y faltas al reglamento, el video que circula en redes ha generado cuestionamientos sobre lo que realmente ocurre al interior de estos espacios de formación, donde se preparan perfiles vinculados a tareas de seguridad.

La Fiscalía General de la República no tardó en fijar postura: condenó los hechos, aseguró que se aplicarán medidas disciplinarias y reiteró su compromiso con valores como la honradez, la disciplina y el respeto a los derechos humanos. No obstante, el incidente deja una sombra de duda sobre los controles internos y la supervisión en instalaciones consideradas estratégicas.