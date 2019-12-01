Escala confrontación en redes entre Fernández Noroña y Luis Felipe Calderón Zavala por acusaciones de privilegios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 22:47:58

Ciudad de México, 13 de abril de 2026.- Un intercambio de descalificaciones se registró en redes sociales entre Gerardo Fernández Noroña y Luis Felipe Calderón Zavala, luego de una serie de publicaciones relacionadas con presuntos beneficios y cargos en el gobierno.

El conflicto inició cuando Calderón Zavala ironizó sobre el legislador, al señalar que “no tarda en decir que su tarjeta American Express también le incluye ascensos a sus familiares en el gobierno”.

En respuesta, Fernández Noroña lanzó una crítica directa en la que descalificó al hijo del expresidente Felipe Calderón, asegurando que “eres un parásito y un vividor a costillas de tu padre”, además de afirmar que sus propios hijos trabajan y se han abierto camino por sí mismos.

Posteriormente, Calderón Zavala replicó nuevamente, al señalar que el hecho de no contar con un puesto en la Comisión Federal de Electricidad, como el hijo del legislador, no implica que no trabaje. También acusó a Fernández Noroña de depender de cargos públicos para generar ingresos.