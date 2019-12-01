Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 12:49:26

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó claro que la elección de la persona que sucederá a Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta el Instituto Nacional Electoral (INE) es un asunto pertinente al Congreso de la Unión, no a la titular del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe resolver primero la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) antes de que continúe el proceso de elección.

En ese sentido, la gobernante, cuestionó que se busque avanzar en el procedimiento mientras está pendiente la respuesta judicial.

“¿Cómo es que presenta la denuncia y luego quiere que continúe el proceso, y qué pasó con la denuncia?”, expresó.

Al ser cuestionada sobre si apoyaría la petición del diputado federal por Morena, Ricardo Monreal para que el PAN retire la denuncia y continúe con la emisión de la convocatoria, la presidenta Sheinbaum reiteró que es un tema que corresponde a los legisladores federales, no a su oficina.