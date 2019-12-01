Ernestina Godoy destaca importancia de una Ley General contra el feminicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 08:22:54

Ciudad de México, 24 de marzo del 2026.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que el proyecto de Ley General contra el feminicidio busca homologar en todo México los criterios para investigar y sancionar este delito.

La titular de la FGR señaló que actualmente el feminicidio es investigado por las fiscalías estatales y cada entidad maneja distintas categorías de razones de género y agravantes, lo que en algunos casos puede generar impunidad.

Por ello, la iniciativa pretende unificar estos criterios en todas las entidades del país, así como establecer procedimientos de investigación homogéneos, incluyendo peritajes y la actuación de policías y personal pericial.

Otro de los puntos de la propuesta es que, desde el inicio de las investigaciones por feminicidio, se ordene el aseguramiento de los bienes del presunto agresor para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Godoy explicó que dicha reparación no solo contempla compensación económica, sino también atención psicológica y apoyo para los hijos de las víctimas.