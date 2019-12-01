Adolescente armado con fusil quita la vida a dos profesoras en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 09:44:40

Lázaro Cárdenas, Mich., a 24 de marzo de 2026.— Un estudiante de nivel medio superior fue detenido como presunto responsable del asesinato a balazos de dos profesoras al interior de la preparatoria Anton Makarenko, ubicada en el centro de este municipio.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades recibieron un reporte a través del número de emergencias 911sobre detonaciones de arma de fuego dentro del plantel educativo, localizado sobre la calle Francisco Villa, lo que generó una movilización inmediata de corporaciones policiacas.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad localizaron a dos mujeres sin vida en distintos puntos del plantel, quienes presentaban impactos de proyectil de arma de fuego. De manera preliminar, se informó que ambas víctimas serían docentes de la institución.

En el sitio fue detenido un joven de 15 años de edad, estudiante del mismo plantel, quien fue señalado como el presunto responsable de los hechos.

Tras el incidente, las autoridades acordonaron la zona y evacuaron la preparatoria para resguardar la integridad de estudiantes y personal educativo, mientras se desplegaba un operativo en el área.

Se espera el arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes realizarán las diligencias correspondientes y abrirán la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.