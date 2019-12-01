Busca a sus familiares, se encuentra delicado de salud en urgencias de hospital de Uruapan, Michoacán

Busca a sus familiares, se encuentra delicado de salud en urgencias de hospital de Uruapan, Michoacán
Busca a sus familiares, se encuentra delicado de salud en urgencias de hospital de Uruapan, Michoacán
Busca a sus familiares, se encuentra delicado de salud en urgencias de hospital de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 09:36:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Se solicita de su valiosa colaboración para encontrar a los familiares de una persona que permanece en el área de urgencias del nosocomio regional en Uruapan, Michoacán, debido a lesiones graves que ponen en riesgo su integridad física.

El ingreso ocurrió a las 2:40 am, después de ser localizado en la calle Durango, por el sector de la laguna del ahogado. En una ambulancia de Rescate trasladó al nosocomio ubicado al oriente de la ciudad.

De acuerdo con datos preliminares, se presume que la identidad del afectado podría ser Asunción, con domicilio en la colonia Villa Victoria. Se tiene información de que el paciente presuntamente vive solo, motivo por el cual urge hallar a algún conocido.

Cualquier dato que permita contactar a sus parientes, favor de presentarse a la brevedad en dicho centro hospitalario en San Francisco Uriapan.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a maestras ultimadas por alumno en prepa de Lázaro Cárdenas; no pasaban de los 40 años
Sentencian a 25 años de cárcel a dos hombres responsables del homicidio de una mujer en Zamora
Hallan cadáver en Tarímbaro, Michoacán 
Adolescente armado con fusil quita la vida a dos profesoras en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Más información de la categoria
Identifican a maestras ultimadas por alumno en prepa de Lázaro Cárdenas; no pasaban de los 40 años
Adolescente armado con fusil quita la vida a dos profesoras en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Captan a policías de Zacatecas bebiendo alcohol en instalaciones oficiales
Claudia Sheinbaum responde a Luis Donaldo Colosio sobre posible indulto a Mario Aburto
Comentarios