Busca a sus familiares, se encuentra delicado de salud en urgencias de hospital de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 09:36:49

Uruapan, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Se solicita de su valiosa colaboración para encontrar a los familiares de una persona que permanece en el área de urgencias del nosocomio regional en Uruapan, Michoacán, debido a lesiones graves que ponen en riesgo su integridad física.

El ingreso ocurrió a las 2:40 am, después de ser localizado en la calle Durango, por el sector de la laguna del ahogado. En una ambulancia de Rescate trasladó al nosocomio ubicado al oriente de la ciudad.

De acuerdo con datos preliminares, se presume que la identidad del afectado podría ser Asunción, con domicilio en la colonia Villa Victoria. Se tiene información de que el paciente presuntamente vive solo, motivo por el cual urge hallar a algún conocido.

Cualquier dato que permita contactar a sus parientes, favor de presentarse a la brevedad en dicho centro hospitalario en San Francisco Uriapan.