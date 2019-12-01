Hallan cadáver en Tarímbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 09:49:41

Tarímbaro, Michoacán, 24 de marzo del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en un camino de terracería que comunica el paraje denominado El Derramadero hacia la Quinta Real de Palmas.

Al respecto se informó que fue este martes que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.