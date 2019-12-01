"Erin” evoluciona a categoría 4; cruza aguas del Atlántico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 13:18:00

Ciudad de México, a 16 de agosto 2025.- El huracán “Erin” se intensificó a categoría 4 sobre las aguas del océano Atlántico.

No obstante, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el ciclón no representa ningún peligro para territorio continental.

En contra parte, las autoridades instaron a las poblaciones de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas, a seguir de cerca el progreso del sistema.

De acuerdo con el informe más reciente, el fenómeno meteorológico presenta vientos máximos de 230 kilómetros por hora y se encontraba a unos 195 kilómetros al noreste de Anguila. Avanzaba en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 31 kilómetros por hora.

Expertos vaticinan que “Erin” mantenga este movimiento durante el fin de semana con una gradual disminución de su velocidad de traslación y que gire hacia el norte a comienzos de la próxima semana.