Entregan 21 ambulancias de traslado para fortalecer la atención médica en Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 15:42:48
Santa Lucía del Camino, Oax. 13 de diciembre de 2025.- El Gobernador Salomón Jara Cruz da respuesta a las peticiones que hacen las y los pobladores, entre ellas, las 21 ambulancias de traslado que este viernes entregó a 18 municipios y a la delegación de la Cruz Roja Mexicana.

En el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el Mandatario estatal destacó que estos vehículos garantizan desplazamientos médicos oportunos y seguros, lo que redunda en la reducción de los tiempos de respuesta ante urgencias médicas.

“Estas ambulancias representan esperanza, rapidez y posibilidad real de llegar a tiempo donde la vida está en riesgo, sobre todo en zonas apartadas de difícil acceso. Siempre contarán con el apoyo de un gobierno amigo”, señaló junto a la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

Algunos municipios beneficiados fueron: San Miguel Tequixtepec, Santa María Jacatepec, San Pablo Huitzo, Santiago Chazumba, San Mateo del Mar, Santo Domingo Ixcatlán, San Antonino Castillo Velasco, Unión Hidalgo, San Pedro Huilotepec, entre otros.

El titular de Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Efrén Emmanuel Jarquín González detalló que estas unidades cuentan con: área médica acondicionada, diseñada para el traslado seguro de las y los pacientes; camilla principal con sistemas de sujeción, que garantiza estabilidad durante el traslado; así como sistema básico de oxigenoterapia y equipamiento.

“Seguiremos trabajando para que estos servicios sean oportunos, con calidad y para quien más lo necesita, porque la salud se protege con decisiones firmes y acciones concretas”, resaltó.

En representación de los municipios beneficiados, el edil de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Eder Muñoz Peña expresó que la inversión en estos vehículos simboliza salud y bienestar, lo que tendrá un impacto inmediato y significativo en la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

