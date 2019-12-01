Entrega nueva cancha el Gobierno de Nuevo León a primaria de Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 19:55:21

Monterrey, Nuevo León.- 12 de diciembre de 2025.- En un ambiente lleno de entusiasmo y espíritu deportivo, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda encabezó la entrega oficial de la nueva cancha en la Escuela Primaria “Profr. Jesús Morelos Garza”, ubicada en la Colonia Burócratas del Estado en Monterrey.

La obra forma parte del compromiso estatal por impulsar espacios dignos y seguros para la niñez, así como fortalecer la convivencia escolar mediante el deporte.

Durante su mensaje, el Mandatario celebró un nuevo avance en infraestructura educativa y recordó que este proyecto se integra a la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, que acerca actividades relacionadas con el futbol rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

Con su característico ánimo, destacó la magnitud del esfuerzo estatal: “Hoy vamos a inaugurar la cancha número 372. ¡Un aplauso!”, expresó entre la euforia de los alumnos.

García Sepúlveda reconoció el esfuerzo de la comunidad educativa, especialmente del personal docente y directivo.

La escuela, que atiende a 340 alumnos distribuidos en 12 grupos de jornada ampliada, ahora cuenta con una cancha que fortalecerá la educación física, la convivencia y la formación integral del alumnado.

Antes de la inauguración, el Secretario de Educación, Juan Paura García, dio la bienvenida a la comunidad escolar y celebró la presencia del Gobernador.

“Lo más importante es que viene a jugar fútbol con ustedes”, señaló, subrayando el valor de que las autoridades convivan directamente con los estudiantes.

Paura García destacó además que la primaria es un ejemplo en actividades extracurriculares impulsadas desde la dependencia estatal.

Tras la ceremonia, el Gobernador, acompañado por el Secretario de Educación, autoridades del ICIFED y del INDE, así como alumnos seleccionados, se trasladó a la nueva cancha para disputar una animada cascarita.

El encuentro cerró la jornada entre sonrisas, porras y un ambiente de cercanía entre gobierno, maestros y estudiantes.