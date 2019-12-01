Entrega DIF Oaxaca instrumentos musicales en beneficio de niñas, niños y adolescentes

Entrega DIF Oaxaca instrumentos musicales en beneficio de niñas, niños y adolescentes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 22:00:57
Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de noviembre de 2025.– La Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Irma Bolaños Quijano proporcionó 54 instrumentos musicales, a dos bandas filarmónicas infantiles, como parte del Programa Salud y Bienestar Comunitario.

La entrega, se desarrolló en la Unidad Deportiva del organismo estatal, en donde la agrupación El Frijol, perteneciente a Santa María Tlahuitoltepec, de la zona Mixe, recibió 28 instrumentos y 21 complementos.

Asimismo, la banda MV de Monte Video, originaria de San Pedro el Alto, de la Sierra Sur, fue beneficiada con 26 instrumentos y 20 complementos, entre ellos atriles, parches y baquetas.

Actualmente el Sistema Estatal DIF cuenta con 44 grupos de desarrollo comunitario, de los cuales 33 tienen proyectos productivos y 11 están en proceso de capacitación.

Con ello se fortalece el tejido social mediante el acceso a actividades de recreación, que contribuyen al bienestar de las familias y sus entornos, beneficiando principalmente a localidades de alta y muy alta marginación.

