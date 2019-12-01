Entrega de 26 criminales a EEUU fue por seguridad de México, asevera Sheinbaum

Entrega de 26 criminales a EEUU fue por seguridad de México, asevera Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 10:16:47
Ciudad de México, a 13 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que la entrega a Estados Unidos de 26 reos con vínculos criminales fue una decisión soberana que se tomó por la seguridad del país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que esta entrega se llevó a cabo en base a un análisis llevado a cabo por autoridades de seguridad.

En ese sentido, aclaró que los envíos de reos o extradiciones no son peticiones del gobierno de Estados Unidos, aunque algunos de los presos cuenten con solicitudes de extradición.

“No tiene que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones. La decisión que se toma pro el Consejo Nacional de Seguridad, tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas”, refirió la jefa del Ejecutivo federal.

Cabe recordar que el pasado 12 de agosto, 26 criminales encarcelados en diferentes centros penitenciarios de México fueron trasladados a los Estados Unidos, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

