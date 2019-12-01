Entrega Claudia Sheinbaum 200 viviendas para el Bienestar en Veracruz

Veracruz, Veracruz, a 23 de enero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Veracruz la entrega de 200 viviendas del Infonavit como parte del programa Vivienda para el Bienestar, el cual contempla la construcción de 1.8 millones de casas durante el sexenio para personas que perciben hasta dos salarios mínimos.

Durante el evento, destacó que este programa busca atender a sectores históricamente excluidos del acceso a una vivienda. “En este programa de Vivienda se muestra que queremos apoyar a quien no había tenido acceso históricamente a una vivienda, como quien construye una vivienda que ahora tiene derecho a ser propietario de la vivienda que construyó. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca”.

Añadió que Vivienda para el Bienestar prioriza a quienes menos tienen, sin excluir a otros trabajadores que pueden acceder a distintos esquemas de crédito. “Por eso el programa de Vivienda para el Bienestar apoya a quien menos tiene, al trabajador que gana entre uno y dos (salarios mínimos)… así que como ven, son muchos más beneficiarios que los 1.8 millones”, expresó desde el desarrollo Bosques de Río Medio.

Sheinbaum recordó que el Infonavit reestructuró 4.8 millones de créditos impagables heredados del periodo neoliberal, mediante quitas, reducciones y liquidaciones, sin afectar las finanzas del instituto. “Son 1.8 millones de viviendas y además todos los créditos impagables, se están, más bien ya se resolvieron todos los créditos impagables”, afirmó.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Veracruz la meta sexenal es de 102 mil viviendas, de las cuales 40 mil ya presentan avances, además de diversos apoyos en créditos, escrituras y liberaciones hipotecarias.

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que en la entidad se proyecta la construcción de 60 mil viviendas, con un avance del 43 por ciento y trabajos en 21 proyectos. Señaló que el 75 por ciento de las casas se entregan a jóvenes con al menos seis meses de cotización.

La gobernadora Rocío Nahle García celebró la entrega de viviendas y destacó su impacto social, mientras que el beneficiario Rolando Hernández García agradeció a la Presidenta y afirmó que ahora cuenta con una vivienda digna.