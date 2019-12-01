Entre lágrimas, secretario de Defensa da el pésame a familias de uniformados caídos en operativo contra "El Mencho"

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, dio con lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada, su pésame a las familias y seres queridos de los agentes de seguridad que perdieron la vida en el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

Asimismo, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el general secretario, narró cómo se desarrolló el operativo que derivó en la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que desató una ola violencia en varios estados.

El mando militar explicó que "El Mencho" fue ubicado oculto entre la maleza, en un cerro de Tapalpa, donde inició una refriega en la que el Ejército hirió al capo y a sus dos escoltas.

El narcotraficante más buscado por el Gobierno mexicano y el estadounidense fue capturado y trasladado en helicóptero a la Ciudad de México, sin embargo, de acuerdo con versiones oficiales, perdió la vida en la aeronave, a causa de las heridas recibidas durante el enfrentamiento.