Entra oso negro a posada navideña y se come parte del postre en Monterrey, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 19:15:12
Monterrey, Nuevo León, a 23 de diciembre de 2025.- Un oso negro sorprendió a los asistentes de una reunión social en Monterrey, Nuevo León, luego de ingresar al lugar, hecho que quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

En las imágenes se observa al ejemplar, de gran tamaño, desplazándose dentro del recinto mientras los presentes se mantienen a distancia. Durante el incidente, el animal se acercó a la mesa y comenzó a comer parte del postre de la celebración, sin mostrar conductas agresivas.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el festejo se llevaba a cabo en una zona cercana al Parque Natural Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García, un área donde es frecuente el avistamiento de osos debido a su hábitat natural.

Autoridades y especialistas han señalado que este tipo de encuentros no son inusuales en el área metropolitana de Nuevo León, ya que el oso negro forma parte de la fauna local. Hasta ahora, y pese a la viralización de varios casos similares, no se han reportado incidentes graves relacionados con estos animales.

