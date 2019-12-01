Enrique Peña Nieto regresa a México; visita a su familia

Enrique Peña Nieto regresa a México; visita a su familia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 08:55:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 7 de diciembre del 2025.- El periodista Joaquín López-Dóriga informó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, regresó al país durante el fin de semana, tras permanecer casi siete años fuera de territorio nacional.

“Sí, sí les puedo confirmar que el expresidente Enrique Peña Nieto regresó anoche a México después de casi siete años de ausencia”, escribió López-Dóriga en su cuenta de X.

Peña Nieto ha residido en Madrid, España, desde 2018, luego de concluir su mandato y tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.

A su vez, el periodista y columnista de El Universal, Mario Maldonado, señaló que el exmandatario fue visto en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, donde presuntamente acudió a visitar a su familia.

“Vino a visitar a su madre, que ya no puede viajar con facilidad. Se le vio estos días en Ixtapan de la Sal, según me confirman fuentes de alto nivel”, afirmó Maldonado en la misma red social.

Hasta el momento, el expresidente no ha emitido ninguna declaración oficial sobre su regreso al país, lo que ha generado especulación y reacciones en el ámbito político y mediático.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden en Morelia a presuntas secuestradoras de un hombre; el delito se cometió en Guanajuato
Golpe a organización delictiva jalisciense en Chiapas: Harfuch confirma captura de 12 presuntos delincuentes en San Cristóbal de las Casas
Aseguran 300 kilogramos de estupefaciente en Los Mochis, Sinaloa; hay dos detenidos
Tragedia en Hidalgo: muere exalcalde de Santiago de Anaya junto a su madre tras sufrir accidente vial
Más información de la categoria
Gobierno de Michoacán despliega atención integral a víctimas en Coahuayana: Raúl Zepeda
Golpe a organización delictiva jalisciense en Chiapas: Harfuch confirma captura de 12 presuntos delincuentes en San Cristóbal de las Casas
Desastre en el Louvre: inundación por tuberías en mal estado destruye obras y documentos históricos
Enrique Peña Nieto regresa a México; visita a su familia
Comentarios