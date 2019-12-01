Enrique Peña Nieto regresa a México; visita a su familia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 08:55:31

Ciudad de México, 7 de diciembre del 2025.- El periodista Joaquín López-Dóriga informó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, regresó al país durante el fin de semana, tras permanecer casi siete años fuera de territorio nacional.

“Sí, sí les puedo confirmar que el expresidente Enrique Peña Nieto regresó anoche a México después de casi siete años de ausencia”, escribió López-Dóriga en su cuenta de X.

Peña Nieto ha residido en Madrid, España, desde 2018, luego de concluir su mandato y tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.

A su vez, el periodista y columnista de El Universal, Mario Maldonado, señaló que el exmandatario fue visto en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, donde presuntamente acudió a visitar a su familia.

“Vino a visitar a su madre, que ya no puede viajar con facilidad. Se le vio estos días en Ixtapan de la Sal, según me confirman fuentes de alto nivel”, afirmó Maldonado en la misma red social.

Hasta el momento, el expresidente no ha emitido ninguna declaración oficial sobre su regreso al país, lo que ha generado especulación y reacciones en el ámbito político y mediático.