Encuesta revela que opinión de los mexicanos respecto a Claudia Sheinbaum mejoró tras el operativo en el que fue abatido "El Mencho"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 20:59:48
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2026.- De Las Heras Demotecnia, realizó una encuesta nacional, en donde realizó presuntas relacionadas a los hechos del pasado domingo, en el que durante un operativo fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los resultados arrojaron que 8 de cada 10 mexicanos se enteraron del operativo que se realizó durante el fin de semana.

Dicha encuesta fue aplicada a nivel nacional y realizada a personas mayores de 18 años, que contaran con línea telefónica fija.

Asimismo, la mayoría de los mexicanos le dan calificaciones entre 8 y 10 a la forma en que se llevó el operativo y el 56 por ciento de personas encuestadas dijo que su opinión mejoró respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras los hechos que ocurrieron en Tapalpa, Jalisco.

 

 

