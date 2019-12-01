Encuentran con vida a militar de Nayarit que había desaparecido hace un mes

Encuentran con vida a militar de Nayarit que había desaparecido hace un mes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 21:04:28
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Acaponeta, Nayarit, a 25 de marzo de 2026.- Un joven elemento del Ejército Mexicano, el cual había sido reportado como desaparecido en el municipio de Acaponeta, fue encontrado con vida, de acuerdo a información de las autoridades y de su familia.

Se trata de Ismael Álvarez Partida, de 24 años de edad, quien había sido visto por última vez el pasado 24 de febrero.

Según  la ficha de búsqueda que se compartió, el militar desapareció cuando se trasladaba por carretera hacia el poblado de San Diego de Alcalá, ubicado en el municipio de Acaponeta, pero ya no llegó a su destino final.

A través de redes sociales, su hermana Kenia Álvarez, agradeció a todas las personas que estuvieron compartiendo la ficha, aunque no dio detalles de las condiciones en que fue encontrado Ismael.

“Mi familia y yo hoy queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron, que compartieron, que preguntaron, que oraron y que estuvieron pendientes durante este tiempo tan difícil. Cada mensaje, cada gesto y cada muestra de solidaridad significaron muchísimo para nosotros. Gracias a Dios, hoy mi hermano está de regreso”.

“De todo corazón, deseamos que cada familia que está pasando por una situación similar pueda pronto reencontrarse con sus seres queridos, que regresen con bien a casa, sanos y salvos. Que Dios les dé fuerza, esperanza y consuelo en cada paso. Gracias infinitas por no soltarnos”, expresó.

 

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