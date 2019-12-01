Encierran en El Torito a 73 automovilistas por conducir en estado de ebriedad durante Nochebuena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 22:28:08

Ciudad de México, a 25 de diciembre de 2025.- Durante la celebración de Nochebuena, 73 automovilistas fueron enviados al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como El Torito, por manejar en estado de ebriedad, cifra que supera la registrada en las dos festividades decembrinas previas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La dependencia explicó que los conductores rebasaron los límites permitidos de alcohol durante los operativos del programa “Conduce Sin Alcohol, Jornadas Decembrinas”, motivo por el cual recibieron arrestos administrativos de entre 20 y 36 horas. Asimismo, 72 vehículos fueron asegurados y llevados al depósito vehicular.

Como parte de las acciones preventivas para disminuir riesgos viales, la SSC reforzó los puntos de revisión del alcoholímetro a lo largo del 24 de diciembre, tanto en el día como en la noche, en distintas zonas de la capital.

A casi dos semanas del arranque de este programa especial, las autoridades han detectado a 850 personas conduciendo con niveles de alcohol superiores a los permitidos, quienes fueron sancionadas conforme a la ley. En ese mismo lapso, 839 automóviles fueron remitidos al corralón.

Desde el inicio de las jornadas decembrinas, elementos de la SSC han aplicado 236 mil 442 pruebas AlcoStop, que evalúan el ambiente dentro del vehículo, además de 2 mil 759 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado en puntos estratégicos de la ciudad.

La corporación recordó que los conductores que superen los 0.40 miligramos por litro de alcohol en aire espirado son puestos a disposición de un Juez Cívico, quien determina la sanción correspondiente.

Finalmente, la SSC reiteró el llamado a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y optar por alternativas seguras para proteger la integridad de la ciudadanía durante la temporada decembrina.

