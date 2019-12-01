Encabezan AGRICULTURA y FIRA emisión del primer Bono de Biodiversidad gubernamental en Latam

Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), Columba Jazmín López Gutiérrez, encabezó la tradicional “Ceremonia del Campanazo” con motivo de la colocación del primer Bono de Biodiversidad en México por mil 657 millones de pesos, recursos destinados a financiar proyectos de desarrollo sostenible, productividad y conservación ambiental.

Este instrumento novedoso contempla iniciativas en agricultura sostenible, manejo responsable de suelos, reducción de agroquímicos nocivos para la biodiversidad e innovación mediante agricultura de precisión.

En el Piso de Remates de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en Ciudad de México, la secretaria federal calificó la emisión del primer Bono de Biodiversidad de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) como un hito histórico para el sector agropecuario, al convertirse en el primer instrumento de su tipo emitido por una entidad gubernamental en toda América Latina.

Resaltó que la iniciativa demuestra cómo la innovación financiera y el compromiso socioambiental pueden alinearse para impulsar la conservación y recuperación de la biodiversidad, al incluir prácticas para mejorar la salud del suelo y reducir el uso excesivo de fertilizantes químicos, desarrollo de la agroecología y la agricultura orgánica y regenerativa en nuestro país.

Bajo la visión del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, López Gutiérrez subrayó que el bienestar del pueblo es inseparable del cuidado de los recursos naturales y la justicia social.

Asimismo, enfatizó que el desarrollo del campo ya no debe medirse únicamente por las toneladas producidas, sino por su capacidad para proteger los ecosistemas y restaurar la biodiversidad.

Por esta razón, felicitó a FIRA y al mercado de capitales por articular esfuerzos que permitan transparentar el financiamiento verde y construir un sector agrícola próspero, sustentable y soberano en favor de las y los productores.

En su intervención, el director general de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México (Banxico), José Luis Negrín, enfatizó que la emisión demuestra que es posible mantener la productividad y competitividad agropecuaria sin agotar la riqueza biológica de México, al ofrecer a los inversionistas un activo financiero de alta solidez respaldado por la institución.

El titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Alberto Reyes, subrayó que la colocación representa una solución concreta para conciliar la productividad del campo y la seguridad alimentaria con la conservación de los recursos naturales en sintonía con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos climáticos internacionales de México.

Asimismo, reiteró su compromiso de seguir impulsando la colaboración entre la banca de fomento y los mercados de capitales para construir un desarrollo económico e incluyente que proteja el patrimonio natural del país.

El director general de FIRA, Alan Elizondo Flores, destacó el Bono de Biodiversidad como una iniciativa clave para vincular el ahorro institucional de México con la preservación del capital natural del país, y agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la colaboración del gobierno de Alemania, a través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán), y de organismos internacionales como Global Green Bond Initiative (GGBI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Añadió que este instrumento busca alinear los incentivos económicos de los productores con prácticas sostenibles a través de cuatro ejes fundamentales: financiamiento para actividades de menor impacto, incentivos económicos condicionados, asistencia técnica para el cambio tecnológico y la verificación del uso responsable de insumos químicos.