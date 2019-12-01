Encabeza Sheinbaum inauguración de Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen; beneficiará a 14 mil derechohabientes

Encabeza Sheinbaum inauguración de Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen; beneficiará a 14 mil derechohabientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 10:46:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 6 de enero de 2026.- A través de un enlace desde Palacio Nacional a Quintana Roo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en beneficio de cerca de 14 mil derechohabientes.

“Tenemos un enlace inicial con Martí Batres y la gobernadora de Quintana Roo por un centro de salud, una clínica, un hospital que vamos a inaugurar”, informó en la conferencia matutina.

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que la Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen tendrá dos salas de Medicina Familiar, una sala de atención dental, una sala de curaciones, farmacia con 188 claves de medicamentos disponibles al servicio de la derechohabiencia, archivo, almacén, sanitarios y sala de espera.

Esta Unidad de Medicina Familiar, tuvo una inversión de 14 millones de pesos (mdp) y sustituye al antiguo consultorio de atención familiar con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y modernizar los servicios públicos de salud del ISSSTE. “Año histórico en materia de salud para Quintana Roo”, destacó.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, puntualizó que la inauguración de esta Unidad de Medicina Familiar marca un día histórico para Playa del Carmen, por lo que agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la inversión en materia de salud.

“26 años esperó Playa del Carmen para que este día fuera realidad. Presidenta, muchísimas gracias por esta inversión, por tu cariño, por apoyar a este estado y a las y los derechohabientes del ISSSTE”, comentó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a un médico, presunto responsable de abuso sexual en agravio de su sobrina en Zacapu, Michoacán 
Arde auto en la carretera San Clemente-El Chamizal 
Hombre muere al interior de su vehículo en Colón, Querétaro
Dan prisión preventiva a operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores
Más información de la categoria
Dan prisión preventiva a operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores
Revela Trump a sus encargados para coordinar situación en Venezuela
“Ahorita te escucho…”: Sheinbaum ignora a padre amenazado por denunciar abuso a su hijo en una escuela; logró burlar la seguridad, pero de nada sirvió
Se excusa Gobernador de Sinaloa tras asesinato de alto mando policiaco en Culiacán: Sabe que grupos armados rondan penal de Aguaruto, pero dice que autoridades “No estamos en cada milímetro cuadrado”
Comentarios