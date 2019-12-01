Encabeza ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 211 aniversario de la instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia en Ario de Rosales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 17:20:53
Ario de Rosales, Michoacán, 7 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, encabezó el 211 aniversario de la instalación en Ario de Rosales del Primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana.

La asistencia de la ministra en este acontecimiento histórico que marcó el origen del Poder Judicial en nuestro país, es de especial relevancia, ya que desde hace 16 años  no se contaba con la presencia de un integrante del máximo tribunal del país.

En su intervención, Yasmín Esquivel destacó que esta conmemoración representa el regreso a los principios impulsados por José María Morelos y Pavón de una justicia con valores e igualitaria para todas y todos, de puertas abiertas.

Subrayó que gracias a la reforma judicial y a la elección del año pasado, por primera vez cinco de los nueve integrantes del pleno del Máximo Tribunal son mujeres, lo que constituye una mayoría histórica, afirmando que “Eso también es justicia”.

En su mensaje, el magistrado presidente del Poder Judicial, Hugo Gama Coria, resaltó el significado histórico de Ario de Rosales como cuna de la justicia mexicana y recordó que fue en este lugar donde, en plena lucha insurgente, se tomó la decisión de establecer una institución que hoy constituye la base del sistema de justicia del país.

Afirmó que el  Nuevo Poder Judicial mantiene vivo el legado de ese acto histórico mediante el fortalecimiento de una justicia cercana a la ciudadanía, basada en la independencia judicial, la profesionalización y la transparencia institucional.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que hoy, el país cuenta con un sistema de justicia renovado, orientado a reafirmar el compromiso con los valores republicanos. 

Señaló que el ejemplo de José María Morelos y de aquellos primeros mexicanos que sentaron las bases de las instituciones de la República debe seguir siendo guía para construir un México más justo y democrático.

En su intervención, la presidenta municipal de Ario, Karla Yohana Mendoza Bermúdez, dijo que la memoria histórica no solo se honra con palabras, sino con acciones. Por ello, hizo un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el pleno vuelva a sesionar en Ario, como reconocimiento al lugar donde se fundó la justicia en México.

Ante la propuesta, la ministra Yasmín Esquivel expresó su respaldo y adelantó que presentará la solicitud al pleno para que una próxima sesión itinerante del Máximo Tribunal pueda realizarse en el municipio.

El presidium también contó con la presencia del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García; el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña; y el diputado local por el distrito, Vicente Gómez.

Asimismo, estuvieron presentes los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Órgano de Administración Judicial, jueces locales, federales y Organismos Autónomos, entre otros.

