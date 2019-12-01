Encabeza Adolfo Torres acciones que brindarán mejor drenaje en Dr. Miguel Silva en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:34:53

Morelia, Michoacán, a 08 de abril de 2026.- Contar con servicios públicos eficientes hace la diferencia en la vida diaria, señaló Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) durante el recorrido que realizó en la obra de sustitución de la red sanitaria en la calle Alberto Bremauntz, en la colonia Dr. Miguel Silva, acción que se traduce en mayor tranquilidad y mejores condiciones para las familias de la zona.

La obra contempla la instalación de 200 metros de tubería de PVC sanitario Serie 25 de 12 pulgadas de diámetro, así como la rehabilitación de 46 descargas sanitarias, lo que permitirá mejorar el funcionamiento del sistema y brindar un servicio más confiable en esta colonia.

El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, reafirmó que estas acciones tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía, “Cuando mejoramos la infraestructura sanitaria, estamos resolviendo problemas que las familias enfrentan todos los días. Nuestro compromiso es claro: que las y los morelianos tengan servicios que funcionen y que realmente les den tranquilidad”, concluyó.

Dicha Obra se ejecuta a través del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), beneficiarán directamente a más de 250 habitantes, quienes contarán con un sistema de drenaje más eficiente, reduciendo problemas recurrentes como fugas, encharcamientos o colapsos en la red.

Estos trabajos se realizan en coordinación con el Gobierno de Morelia encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, sumando esfuerzos para seguir fortaleciendo los servicios públicos y atender de manera puntual las necesidades de la población.

Con obras como esta, el Ooapas continúa priorizando proyectos que generan beneficios concretos, visibles y duraderos para las y los morelianos.