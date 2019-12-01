"En México el pueblo manda… con el pueblo todo, sin el pueblo nada”: Claudia Sheinbaum

Cuernavaca, Morelos, a 30 de noviembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una invitación a la ciudadanía para reunirse el próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, con el objetivo de celebrar los siete años de la Cuarta Transformación.

Dicho llamado se dio luego de felicitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador por la presentación de su nuevo libro “Grandeza”.

Durante la reapertura del Hospital General del ISSSTE “Dr. Carlos Calero Elorduy”, en Cuernavaca, Morelos, la jefa del Ejecutivo invitó a participar en la concentración al destacar que el movimiento que encabeza el Gobierno Federal se sostiene en la voluntad popular. “Estemos juntas y juntos una vez más diciendo: en México el pueblo manda… con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, expresó.

La mandataria federal subrayó que la reciente obra de López Obrador reivindica la grandeza cultural del país, sustentada en los pueblos originarios que resistieron la Conquista y luego fueron marginados por administraciones neoliberales. Aseguró que ese panorama cambió con la llegada de la Cuarta Transformación y se fortalece ahora con el llamado “Segundo Piso” de la Transformación, al reconocer plenamente su papel en la historia y en el presente del país.

Sheinbaum también destacó los avances alcanzados durante estos años, entre ellos: 13.5 millones de personas que salieron de la pobreza, 32 millones de familias beneficiarias de programas sociales ahora elevados a rango constitucional, un incremento de 125% en el salario mínimo, estabilidad económica sin inflación, un peso fortalecido y récords históricos en Inversión Extranjera Directa (IED).

