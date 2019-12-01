En mayo, México firmará nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 14:50:11

Ciudad de México, a 20 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo mes de mayo se firmará el acuerdo global modernizado con la Unión Europea (UE).

Lo anterior lo comentó durante su conferencia de prensa matutina desde Cancún, Quintana Roo, al ser cuestionada sobre su reunión con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier.

“En el caso del presidente de Alemania que recibimos aquí en Cancún con su equipo y parte del gabinete del Gobierno de México, hablamos de la relación comercial y económica”, informó.

En ese sentido, la gobernante subrayó el interés de empresas alemanas en México en el marco de la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

“Ustedes saben que en mayo se firmará definitivamente la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea y hay mucho interés de las empresas alemanas, hay cerca de dos mil empresas alemanas que tienen inversiones en México y hay mucho interés de seguir invirtiendo, hablamos de ese tema”, señaló la mandataria.